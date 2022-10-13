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Литва собралась передать Украине самоходные миномёты, беспилотники и амуницию

Литва собралась передать Украине самоходные миномёты, беспилотники и амуницию

В ближайшее время Украина получит от Литвы новую партию военной помощи. Об этом сообщило Министерство обороны Литовской республики, передает LRT.

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