В ДНР за неделю предотвратили 96 атак украинских БПЛА

В течение минувшей недели при помощи системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» было предотвращено 96 атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Донецком и Макеевкой.
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