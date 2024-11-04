В ДНР за неделю предотвратили 96 атак украинских БПЛА

В течение минувшей недели при помощи системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» было предотвращено 96 атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Донецком и Макеевкой.