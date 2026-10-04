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Царьград

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«Молот» обыграл «Рязань-ВДВ» со счетом 1:0 в домашнем матче

«Молот» обыграл «Рязань-ВДВ» со счетом 1:0 в домашнем матче

Пермский «Молот» в первом матче домашней серии регулярного чемпионата переиграл «Рязань-ВДВ» со счетом 1:0.

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