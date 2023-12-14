В школе Омска отказались вешать доску в память о погибшем бойце СВО: В дело вмешался мэр

Мэр Омска ответил на отказ директора повесить на здании школы мемориальную доскуВ минувшую среду появилась информация о том, что директор омской школы №87 не разрешил вешать на фасаде здания мемориальную доску участнику спецоперации.
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