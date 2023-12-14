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В школе Омска отказались вешать доску в память о погибшем бойце СВО: В дело вмешался мэр

В школе Омска отказались вешать доску в память о погибшем бойце СВО: В дело вмешался мэр

Мэр Омска ответил на отказ директора повесить на здании школы мемориальную доскуВ минувшую среду появилась информация о том, что директор омской школы №87 не разрешил вешать на фасаде здания мемориальную доску участнику спецоперации.

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Комментарии
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Meerflieger
У ЭТОГО директора яиц нет... Не за что вешать...
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11 час.
петр кузнецов
а какая разница за что вешать?
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11 час.
Meerflieger
Так в том-то и дело, что НЕ ЗА ЧТО. Во всех смыслах. У директрисы школы НЕТ ПРАВА устанавливать мемориальную доску. Как и яиц, за которые её можно было бы повесить, согласно вашему предложению. 😃
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7 час.

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