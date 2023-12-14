В школе Омска отказались вешать доску в память о погибшем бойце СВО: В дело вмешался мэр

У ЭТОГО директора яиц нет... Не за что вешать...

Meerflieger

Так в том-то и дело, что НЕ ЗА ЧТО. Во всех смыслах. У директрисы школы НЕТ ПРАВА устанавливать мемориальную доску. Как и яиц, за которые её можно было бы повесить, согласно вашему предложению. 😃