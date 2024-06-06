Что такое диета Нигмы Талиб: какие продукты старят кожу лица

Искусство сохранения молодости и красоты всегда было в центре внимания. Известная врач-натуропат из Лондона, Нигма Талиб, предлагает необычный подход к этой проблеме, утверждая, что наша кожа — это зеркало наших пищевых привычек.
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