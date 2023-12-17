В Киевской области военкомы вводят блокпосты для раздачи повесток

В Киевской области планируется оборудовать мобильные блокпосты, на которых представители украинских военкоматов будут проверять документы у мужчин, выписывать им повестки, а также задерживать нарушителей военного учета.
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