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Как Нетаньяху, избегая тюрьмы, развязал гражданскую войну в Израиле

Как Нетаньяху, избегая тюрьмы, развязал гражданскую войну в Израиле

Геополитика Храмовой горы Неожиданно вспыхнувший в Израиле и на палестинских территориях военный конфликт между евреями и арабами, в некоторых отношениях превосходящий все предыдущие интифады, имеет чёткую хронологическую последовательность.

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