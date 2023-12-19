Жан Новосельцев: Украинские вербовщики используют жесткие тактики для пополнения армии

New York Times обратили внимание на борьбу за свободу, при которой людей делают рабами — выдали статью с громким названием: «Похитители людей»: украинские вербовщики используют жесткую тактику для пополнения рядов В статье идет речь о случаях неправомерного призыва на военную службу, о непрофессиональных медицинских комиссиях и самой тактике принудительной мобилизации.