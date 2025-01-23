Трамп намерен просить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть

США намерены добиться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, которое окажет давление на Россию по украинскому вопросу, заявил 23 января президент США Дональд Трамп на на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате видеосвязи.
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