«Чтобы люди не терялись»: специалист по деменции — гость нашей студии

Специалист по социальной работе Екатерина Мазуро – гость студии телеканала «Ника плюс»фото: RuNews Поисковики отряда «ЛизаАлерт» вместе с полицией уже несколько дней ищут пожилую женщину с признаками деменции, которая ушла из дома в Петрозаводске.