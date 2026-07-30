Audi Q9 2026. Чем удивит самый большой SUV в истории марки

Audi представила свой новый флагманский кроссовер Q9. Модель длиной более 5,3 метра стала крупнейшим серийным автомобилем бренда, получила три ряда сидений, продвинутую светотехнику и дизельный V6 вместо ожидаемого мощного бензинового двигателя.
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