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Audi Q9 2026. Чем удивит самый большой SUV в истории марки

Audi Q9 2026. Чем удивит самый большой SUV в истории марки

Audi представила свой новый флагманский кроссовер Q9. Модель длиной более 5,3 метра стала крупнейшим серийным автомобилем бренда, получила три ряда сидений, продвинутую светотехнику и дизельный V6 вместо ожидаемого мощного бензинового двигателя.

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