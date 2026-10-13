Закария: США контролируют большую часть венесуэльской нефти

США получили контроль над большей частью доказанных запасов нефти на территории Венесуэлы. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария.
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