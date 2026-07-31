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Эксперт призвал ввести квоты для одной категории абитуриентов

Эксперт призвал ввести квоты для одной категории абитуриентов

Руководитель Центра развития высшего и среднего профессионального образования, профессор, автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый предложил ввести квоты для абитуриентов, которые поступают в вузы по результатам олимпиад .

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