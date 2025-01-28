Лавров: Россия продолжит разоблачать двойные стандарты ЮНЕСКО

Тот факт, что гендиректор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле отказывается от осуждения преступлений против российских журналистов, делает ее участницей информационной кампании против РФ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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