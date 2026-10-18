Ночью 18 октября украинские боевики нанесли массированный удар беспилотниками по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате чего загорелись склад Ozon, «Петербургский нефтяной терминал» и нефтебаза «Ручьи».
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