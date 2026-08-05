НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

3 подписчика

В Калуге сфотографировали разбитые ступени у здания администрации и «Белого дома»

В Калуге сфотографировали разбитые ступени у здания администрации и «Белого дома»

Разбитые ступени оказались прямо у здания администрации губернатора и горуправы Калуги. Читательница «Калужских новостей» иронично прокомментировала состояние «чудо-ступеней»Читательница "Калужских новостей" прислала в редакцию фотографии разбитых ступеней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии