В Калуге сфотографировали разбитые ступени у здания администрации и «Белого дома»

Разбитые ступени оказались прямо у здания администрации губернатора и горуправы Калуги. Читательница «Калужских новостей» иронично прокомментировала состояние «чудо-ступеней»Читательница "Калужских новостей" прислала в редакцию фотографии разбитых ступеней.
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