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Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа с рабочим визитом посетил Ленинский район

Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа с рабочим визитом посетил Ленинский район

07 сентября 2021 года состоялся выезд в места компактного проживания крымских татар в сёла Войково и Ильичево Председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдера Типпа совместно с заместителем Главы Администрации Ленинского района Амета Абильвапова, начальника отдела культуры и межнациональных отношений Райме Куртумеровой при участии глав сельских поселений Игоря Крутькова и Максима Руденка, лидеров общества, местных депутатов, представителей мусульманских общин.

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