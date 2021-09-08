Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа с рабочим визитом посетил Ленинский район

07 сентября 2021 года состоялся выезд в места компактного проживания крымских татар в сёла Войково и Ильичево Председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдера Типпа совместно с заместителем Главы Администрации Ленинского района Амета Абильвапова, начальника отдела культуры и межнациональных отношений Райме Куртумеровой при участии глав сельских поселений Игоря Крутькова и Максима Руденка, лидеров общества, местных депутатов, представителей мусульманских общин.