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Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования

Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования

На что обратить внимание, чтобы грамотно благоустроить свой дом, "Российской газете" рассказал член Экспертного совета по строительству, промышленности стройматериалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы РФ Кирилл Аксенов.

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