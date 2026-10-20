Комендантский час, безработица, защита граждан и торговых предприятий стали темой выступления премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, посвященного дальнейшим шагам исполнительной власти по восстановлению законного порядка, 20 октября пишет французская газета 20 Minutes.
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