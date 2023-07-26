В США склоняются к применению силы для возвращения Трампа — опрос

Число граждан США, согласных с применением насилия для восстановления Дональда Трампа на посту президента, выросло в полтора раза, 25 июля пишет газета the Hill со ссылкой на результаты опроса Чикагского проекта по угрозам безопасности (CPST).
Число граждан США, согласных с применением насилия для восстановления Дональда Трампа на посту президента, выросло в полтора раза, 25 июля пишет газета the Hill со ссылкой на результаты опроса Чикагского проекта по угрозам безопасности (CPST).
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