В дни проведения Маргаритинки в Архангельске перекроют часть улиц

С 22:00 17 сентября до 14:00 24 сентября будет закрыт участок Чумбаровки - от улицы Иоанна Кронштадтского до улицы ВыучейскогоНапомним, что XXIII Международная торгово-промышленная Маргаритинская ярмарка пройдёт в Архангельске с 19 по 23 сентября.