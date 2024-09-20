Baza: Три человека погибли в результате крупного ДТП на западе Москвы

В западной части Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, информирует Baza. В результате столкновения двух легковых автомобилей на Мичуринском проспекте погибли как минимум три человека.
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