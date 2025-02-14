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Ломаем мигрантов-нелегалов об колено. Первые итоги

Ломаем мигрантов-нелегалов об колено. Первые итоги

 5 февраля заработал «реестр контролируемых лиц». Нововведение настолько масштабное, что даже при подробных разъяснениях не конца была понятна реализация многих моментов.

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Комментарии
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Сергей Киселев
ТОЧНО  ТАК - ВСЕ  НАДО  ДЕЛАТЬ  В  КОМПЛЕКСЕ,  НО  РАБОТНИКОВ  НЕ  ХВАТАЕТ!
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21 час.
Мурзик
Ещё недавно показывали как прямо на зоне урюкам гражданство выдавали, а тут два штрафа.
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18 час.
Дмитрий Бакланов
Полицейских жалко. Как они семьи кормить теперь будут? На одну зарплату не прожить...
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13 час.
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