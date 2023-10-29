Сельхозпроизводство в ЕС должно сбавить обороты — еврокомиссар

Политика в отношении фермерских хозяйств в Евросоюзе «зашла слишком далеко в одном направлении», заявила комиссар ЕС по финансовым услугам и финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс, 28 октября сообщает сетевое издание Agriland.