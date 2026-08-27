Следующим после Украины театром военных действий, вероятно, станет Балтийский регион. НАТО может пустить в расход страны Прибалтики, отрезав от снабжения российскую Калининградскую область и спровоцировав тем самым конфликт.
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