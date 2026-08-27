Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

863 подписчика

«От Питера до Калининграда»: Следующая война развернётся на территории стран Прибалтики – эксперт

«От Питера до Калининграда»: Следующая война развернётся на территории стран Прибалтики – эксперт

Следующим после Украины театром военных действий, вероятно, станет Балтийский регион. НАТО может пустить в расход страны Прибалтики, отрезав от снабжения российскую Калининградскую область и спровоцировав тем самым конфликт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии