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ВОЗ предупредила о риске распространения новой смертельной болезни

ВОЗ предупредила о риске распространения новой смертельной болезни

Новая смертельная пандемия угрожает человечеству. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о вспышке «болезни Х», пишет газета New York Post.

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