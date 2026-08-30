Результаты: Вуэльта Испании-2026. Результаты 9 этапа

Вильяхойоса — Альто де Айтана, 187,4 км 1 Enric Mas (Esp) Movistar Team 05:10:40 2 Oscar Onley (Gbr) Netcompany INEOS — 3 Primoz Roglic (Slo) Red Bull — BORA — hansgrohe 0:00:12 4 Felix Gall (Aut) Decathlon — CMA CMG 0:00:18 5 Cristian Rodriguez (Esp) XDS Astana Team 0:00:20 6 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl.
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