"Нас устраивает такой расклад". Кадыров нанес сокрушительный удар по предателям их мирному плану

ЭЩ

Эдуард Щетинин

Статья Ниочём. То что сказал Кадыр уже давно обсосано и обожрано, всё равно что ещё разок перемешал гавно в ступе. Единственное более новое, но уже тоже звучавшее это дать команду "ФАС"!!! Бастрыкину на *Партию мира*, а судьям не принимать смягчающие обстоятельства. И ещё, по поводу нападения НАТО, северные корейцы только и ждут отмашки набить морду янке и её подружкам, уже 70 лет ЗлобУ копят. Да и у китайцев уже руки зачесались, раз Россия Побеждает хотят успеть встать под наши Знамёна Победителей!!! Турки вон уже как год, какой то там отряд формировали под нас, но не слыхать что-то особо, скорее просто пиарились на стороне Победителей типа.