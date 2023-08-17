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"Нас устраивает такой расклад". Кадыров нанес сокрушительный удар по предателям их мирному плану

"Нас устраивает такой расклад". Кадыров нанес сокрушительный удар по предателям их мирному плану

Россия уже более года находится в состоянии конфликта с Киевом, ведя настоящие боевые действия на территории другой страны.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
слава хрюканам! 🙄🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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13 час.
М
Мария
С кем переговоры? С наркоманом-шибздиком? Пусть с ним ведёт переговоры нарколог о снижении дозы кокаина, живёт от дозы до дозы.
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3 час.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
Статья Ниочём. То что сказал Кадыр уже давно обсосано и обожрано, всё равно что ещё разок перемешал гавно в ступе. Единственное более новое, но уже тоже звучавшее это дать команду &quot;ФАС&quot;!!! Бастрыкину на *Партию мира*, а судьям не принимать смягчающие обстоятельства. И ещё, по поводу нападения НАТО, северные корейцы только и ждут отмашки набить морду янке и её подружкам, уже 70 лет ЗлобУ копят. Да и у китайцев уже руки зачесались, раз Россия Побеждает хотят успеть встать под наши Знамёна Победителей!!! Турки вон уже как год, какой то там отряд формировали под нас, но не слыхать что-то особо, скорее просто пиарились на стороне Победителей типа.
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1 час.

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