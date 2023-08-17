Россия уже более года находится в состоянии конфликта с Киевом, ведя настоящие боевые действия на территории другой страны.
"Нас устраивает такой расклад". Кадыров нанес сокрушительный удар по предателям их мирному плану
Комментарии
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Анастасия Гончарова
слава хрюканам! 🙄🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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13 час.
М
Мария
С кем переговоры? С наркоманом-шибздиком? Пусть с ним ведёт переговоры нарколог о снижении дозы кокаина, живёт от дозы до дозы.
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3 час.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
Статья Ниочём. То что сказал Кадыр уже давно обсосано и обожрано, всё равно что ещё разок перемешал гавно в ступе. Единственное более новое, но уже тоже звучавшее это дать команду "ФАС"!!! Бастрыкину на *Партию мира*, а судьям не принимать смягчающие обстоятельства. И ещё, по поводу нападения НАТО, северные корейцы только и ждут отмашки набить морду янке и её подружкам, уже 70 лет ЗлобУ копят. Да и у китайцев уже руки зачесались, раз Россия Побеждает хотят успеть встать под наши Знамёна Победителей!!! Турки вон уже как год, какой то там отряд формировали под нас, но не слыхать что-то особо, скорее просто пиарились на стороне Победителей типа.
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1 час.
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