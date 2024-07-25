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Царьград

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Новые проекты благоустройства помогут победить пыль на улицах Новосибирска

Новые проекты благоустройства помогут победить пыль на улицах Новосибирска

Пилотные проекты по реконструкции газонов проводят в трёх районах Новосибирска.В Новосибирске в Дзержинском, Первомайском и Советском районах начались пилотные проекты по реконструкции газонов, чтобы избавить город от пыли.

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