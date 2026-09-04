Мужчина вернулся домой через месяц после того, как семья кремировала его

Одна из семей в Индии почти месяц оплакивала своего родственника, ошибочно считая его умершим, однако мужчина вернулся домой живым, сообщила газета India Today, публикацию которой перевёл Aif.
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