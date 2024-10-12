Скончался актер из «Осеннего детектива» и «Апостола» Владимир Светашов

В возрасте 67 лет скончался советский и российский актер Владимир Светашов. Известность ему принесла роль секретаря Берии в культовом фильме «Апостол», а также участие в таких картинах, как «Жаркий лед» и «Осенний детектив».
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