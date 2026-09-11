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Газета.ру

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Психолог Кибисова: угрозы и сравнения ребенка с другими отбивает желание учиться

Психолог Кибисова: угрозы и сравнения ребенка с другими отбивает желание учиться

Родители рискуют отбить у ребенка желание учиться, бросив неосторожную фразу. В том числе сравнения его с другими детьми, угрозы наказаниями усиливают тревожность и заставляют учащегося думать, что у него нет внешней поддержки.

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