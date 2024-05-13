Эксперт Коротченко назвал важным опыт Белоусова для победы в спецоперации

Предложение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова на должность министра обороны страны является «исключительно удачным решением», так как опыт чиновника важен для достижения победы в спецоперации Украине.
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