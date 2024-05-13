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Аргументы и Факты

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  • Андрей Матвеев
    А что этот старый пердун уже не может адекватно оценить свои физические силы?? Предложите ему кросс на 10 км. Все мол...Актеру Ивану Крас...
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    Лежачий полицейский надо проезжать ммеддленно...BI: наемников ВСУ...

Эксперт Коротченко назвал важным опыт Белоусова для победы в спецоперации

Эксперт Коротченко назвал важным опыт Белоусова для победы в спецоперации

Предложение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова на должность министра обороны страны является «исключительно удачным решением», так как опыт чиновника важен для достижения победы в спецоперации Украине.

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