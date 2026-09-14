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«Выглядит как предложение себя. Шейхи в Дубае ждут», — дочери Табакова и Зудиной прочат ужасное будущее

«Выглядит как предложение себя. Шейхи в Дубае ждут», — дочери Табакова и Зудиной прочат ужасное будущее

«Предлагает себя на кровати»: как одна фраза из соцсетей стала главной характеристикой младшей дочери Табакова Она родилась, когда отцу было 70.

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