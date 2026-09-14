«Выглядит как предложение себя. Шейхи в Дубае ждут», — дочери Табакова и Зудиной прочат ужасное будущее

«Предлагает себя на кровати»: как одна фраза из соцсетей стала главной характеристикой младшей дочери Табакова Она родилась, когда отцу было 70.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛО Сергей Соседов не...
- ОБ Ушла от любимого ...
- В роли свекрови: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым