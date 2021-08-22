☭КОМПАС

51 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Хариман Шифонский
    Ну что ж, тогда сдохнут незаметно для всего мира и забудутся. Что тоже хорошоТактический обман...
  • ludmila Cernega
    Все правильно....если оправдываются, значит виноваты. Пора разработать взаимоотношения с обвиняющими Россию странам...Когда же Россия п...
  • Леонид Попивняк
    ....ржу не могу.....)))...в 1999 году авторишка заканчивал техникум.....то есть максимум лет 20 ( а то и меньше))))))...Конец эпохи Ельци...

Очень простой принцип: Толстой сказал, как навсегда решить проблему России с мигрантами

Очень простой принцип: Толстой сказал, как навсегда решить проблему России с мигрантами

Пётр Толстой рассказал, какой принцип должен применяться к каждому мигранту, который нарушил в России закон.

Вернуться к статье
128
Обсудить
людмила Петер
все правильно сказал,но надо это делать,а не только говорить
Алексей Буйнов
Слова- правильные. Перед выборами... А сделать?
Елена Бреслова
слабо!
Екатерина
Это просто предвыборный треп. На самом деле о своих обещаниях депутаты забывают на второй день после выборов. Надо добиться закона, обязывающего депутатов регулярно, не реже одного раза в полгода, публично отчитывались перед избирателями о проделанной работе. Кроме того, срочно нужен закон о досрочном отзыве депутатов, не оправдавших доверие избирателей. Но такой закон депутаты ни за что не пропустят. Круг замкнулся.
Въ
Коррупция развесисто расцветет... Сколько должен будет заплатить украинец или таджик нашему чиновнику за право остаться в России?.. А повод может быть совершенно надуманным...
Луч Света
а как быть с русскими-немецкими-татарскими мигрантами, приехавшими на историческую родину из Средней Азии? Так же? Выкидывать обратно в аулы, где Россия и бросила их 30 лет назад?
Алексей
Да именно так.
Сергей Колесников
Уважай традиции и соблюдай законы того места куда приехал.
евгений денисов
Его слова да Богу в уши!
Кораблев Сергей
Это не радикальное решение проблемы. Им просто начнут делать новые документы. Их надо НАВСЕГДА оставлять в России. В тундре места много
Ирина Чещина
навечно! (страшным голосом) ))))))))))) да сто лет бы они упали, кормить ещё их. Своих обормотов хватает. В этом мире существует дактилоскопия. Тут новые документы не помогут
Сергей
Сколько он сидит в Г.Д. .. Сколько штанов протер, сколько бобла... "заработал".. и дальше слов никакой конкретики.. Перед выборами повторит свою х....ю

Картина дня

наверх