Очень простой принцип: Толстой сказал, как навсегда решить проблему России с мигрантами

☭КОМПАСПолитикаОчень простой принцип: Толстой сказал, как навсегда решить проблему России с мигрантамиПётр Толстой рассказал, какой принцип должен применяться к каждому мигранту, который нарушил в России закон.Вернуться к статье128НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьлюдмила Петервсе правильно сказал,но надо это делать,а не только говоритьАлексей БуйновСлова- правильные. Перед выборами... А сделать?ЕБЕлена Бресловаслабо!ЕЕкатеринаЭто просто предвыборный треп. На самом деле о своих обещаниях депутаты забывают на второй день после выборов. Надо добиться закона, обязывающего депутатов регулярно, не реже одного раза в полгода, публично отчитывались перед избирателями о проделанной работе. Кроме того, срочно нужен закон о досрочном отзыве депутатов, не оправдавших доверие избирателей. Но такой закон депутаты ни за что не пропустят. Круг замкнулся.ВъКоррупция развесисто расцветет... Сколько должен будет заплатить украинец или таджик нашему чиновнику за право остаться в России?.. А повод может быть совершенно надуманным...Луч Светаа как быть с русскими-немецкими-татарскими мигрантами, приехавшими на историческую родину из Средней Азии? Так же? Выкидывать обратно в аулы, где Россия и бросила их 30 лет назад?ААлексейДа именно так.Сергей КолесниковУважай традиции и соблюдай законы того места куда приехал.евгений денисовЕго слова да Богу в уши!Кораблев СергейЭто не радикальное решение проблемы. Им просто начнут делать новые документы. Их надо НАВСЕГДА оставлять в России. В тундре места многоИрина Чещинанавечно! (страшным голосом) ))))))))))) да сто лет бы они упали, кормить ещё их. Своих обормотов хватает. В этом мире существует дактилоскопия. Тут новые документы не помогутСергейСколько он сидит в Г.Д. .. Сколько штанов протер, сколько бобла... "заработал".. и дальше слов никакой конкретики.. Перед выборами повторит свою х....юКомментировать
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