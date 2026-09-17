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Царьград

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Солодов договорился о покупке радиолокационного оборудования для Камчатки

Солодов договорился о покупке радиолокационного оборудования для Камчатки

Губернатор Камчатки Владимир Солодов договорился о закупке радиолокационного оборудования в Тульской области для защиты энергетических объектов региона от беспилотников.

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