ВСУ обвинили The New York Times в распространении «российской пропаганды»

РИАМО - 21 фев. Официальный представитель группировки «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Лиховой обвинил издание The New York Times (NYT) в распространении «российской пропаганды» в связи с информацией о количестве бойцов ВСУ, которые попали в плен после отступления из Авдеевки, пишет Lenta.