РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

72 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Хохол- это диагноз..СМИ: украинцы вез...
  • Meerflieger
    Зря соляру жгёте, свинорылы - в польских пунктах приёма металла много не дадут, а вам ещё таможне платить...🤔😉😃СМИ: украинцы вез...
  • Игорь Петров
    Детектифа!Жительница Химок ...

ВСУ обвинили The New York Times в распространении «российской пропаганды»

ВСУ обвинили The New York Times в распространении «российской пропаганды»

РИАМО - 21 фев. Официальный представитель группировки «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Лиховой обвинил издание The New York Times (NYT) в распространении «российской пропаганды» в связи с информацией о количестве бойцов ВСУ, которые попали в плен после отступления из Авдеевки, пишет Lenta.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх