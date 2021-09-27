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Ватерпольный клуб «Уралочка» презентовал книгу о своей истории

Ватерпольный клуб «Уралочка» презентовал книгу о своей истории

Первыми издание увидели посетители Южноуральской книжной ярмарки. ««Уралочка». История побед» повествует об одной из самых титулованных и знаменитых спортивных команд Челябинской области и всей России.

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