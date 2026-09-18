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ИА Регнум

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ВС России вывели из строя инфраструктуру портов, принимавших грузы для ВСУ

ВС России вывели из строя инфраструктуру портов, принимавших грузы для ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие прием и хранение грузов военного назначения.

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