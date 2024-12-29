«Произойдет что-то ужасное»: Эксперт заявил об особой точке на фронте Юлия СоколоваФронт под Купянском всё больше напоминает шахматную доску, где каждая сторона пытается предугадать ходы противника.
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