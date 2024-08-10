Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Алексей
    Это месть Евреев за холокостВраг бросает насе...
  • Наталья Радостева
    Переутомился, бедолага, наверное... Люди в шахте пашут, на фронте воюют, в том числе провороненной Курской - а он аж ...Владимир Путин за...
  • Walery
    Это у них нутро такое - все делать назло русским... из зависти..Враг бросает насе...

Думаете только бандеровцы под Курском? Да нет. Там всякой твари по паре

Думаете только бандеровцы под Курском? Да нет. Там всякой твари по паре

За ними в Курщину едут тысячи вагнеров: "Мы уже здесь!" Грузинские наёмники убивают русских под Курском.

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