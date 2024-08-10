Думаете только бандеровцы под Курском? Да нет. Там всякой твари по паре

За ними в Курщину едут тысячи вагнеров: "Мы уже здесь!" Грузинские наёмники убивают русских под Курском.
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