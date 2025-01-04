В "Уральских авиалиниях" заявили о подготовке резервного борта из Шарм-эш-Шейха

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Резервный самолет подготовили для пассажиров борта авиакомпании "Уральские авиалинии", который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в Египте.
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