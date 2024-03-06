Банкротство предскажет ИИ. Банки оценивают риски

Реализованы пилотные проекты по включению в скоринг оценки вероятности банкротства частного заемщика при помощи нейросетейВо второй половине 2023 года произошло заметное изменение в методах оценки кредитоспособности частных заемщиков финансовыми учреждениями.
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