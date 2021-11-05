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Розыгрыш призов для привитых от COVID-19 россиян продлили до 31 декабря

Розыгрыш призов для привитых от COVID-19 россиян продлили до 31 декабря

До конца декабря состоится ещё два розыгрыша денежных призов.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва» Программа поощрения вакцинированных от коронавируса граждан, в рамках которой проводится розыгрыш денежных призов, продлена до 31 декабря.

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