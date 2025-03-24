"Уже не подлежит обсуждению": Украина теряет всё Причерноморье без боя – какова цена для России? Старт переговоров в Эр-Рияде

Одной из ключевых тем для обсуждения между Россией и США остаётся статус Одессы, Николаева и всего Причерноморья, однако многие аналитики и инсайдеры сообщают, что вопрос де-факто решён, однако не разрешены необходимые нюансы и потому не закреплены юридически.