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Политика как она есть

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Мужчина открыл стрельбу в отеле Краснодара

Мужчина открыл стрельбу в отеле Краснодара

В Краснодаре полиция начала проверку после стрельбы в одном из местных отелей. Правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь в холле из травматического оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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