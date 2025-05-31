Мужчина открыл стрельбу в отеле Краснодара

В Краснодаре полиция начала проверку после стрельбы в одном из местных отелей. Правоохранители задержали мужчину, который открыл огонь в холле из травматического оружия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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