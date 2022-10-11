Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    а во сколько она оценила свою нефть....Глава Минфина США...
  • Зоя
    ювелирная работа с учетом 11 погибших и 50-60 раненых,по сообщению самой УкраиныСообщается, что м...
  • Зоя
    даже шпроты у них  стали отвратными, только российские  Калиниградские "За родину"-классика...,и высокое качечтвоАмериканское изда...

Посол РФ в США: Поставки вооружения Киеву закрепляют за Вашингтоном статус участника конфликта

Посол РФ в США: Поставки вооружения Киеву закрепляют за Вашингтоном статус участника конфликта

Поставки вооружения Киеву закрепляют за Вашингтоном статус участника конфликта. Американцы вплотную приблизились к «красным линиям», но лучше будет, если они не станут их пересекать.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх