Медвежий угол

35 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    скажи это узникам гулага,,и тех кого не довезли,,умерли от пыток,,Почему Познеру не...
  • Георгий Агеев
    Саша дмитренко ты круглый дебил не могу удержатся это определение вам очень подходитПочему Познеру не...
  • ykovl1957
    поляки сами себя врагами всем делают, при чем тут Россия?Если убрать "пасс...

Мнение: Люди, вы придурки?! БЕГОМ на вакцинацию! Сейчас буду страшно ругаться! 18+

Мнение: Люди, вы придурки?! БЕГОМ на вакцинацию! Сейчас буду страшно ругаться! 18+

* Мнение, с которым полностью согласна, но мата много, править не стала, т.к. к месту.Я просто в бешенстве: народ сошёл с ума! Люди, вы что творите? Кого вы слушаете? Вы не понимаете, что играете в смертельную игру со своей и чужой жизнью в прямом смысле этого слова? Вы не понимаете, что в любой момент можете погибнуть или остаться инвалидом? Это просто какая-то массовая истерия вперемешку с шизофренией!Свежие случаи из жизниВ прошлом месяце были с женой на приёме у врача - кардиолога.

Вернуться к статье
11
Обсудить
aleksei МАКАРЕНКОВ
Всё правильно!!

Картина дня

наверх