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В уходе по собственному желанию. Какие условия в домах престарелых в России

В уходе по собственному желанию. Какие условия в домах престарелых в России

Почему в пандемию в европейских домах престарелых люди умирали, как мухи, а в России нет? Принято считать, что в домах престарелых доживают свой век лишь самые несчастные старики, о которых больше некому позаботиться, и что жизнь там тоже не сахар.

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