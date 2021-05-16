В уходе по собственному желанию. Какие условия в домах престарелых в России

Почему в пандемию в европейских домах престарелых люди умирали, как мухи, а в России нет? Принято считать, что в домах престарелых доживают свой век лишь самые несчастные старики, о которых больше некому позаботиться, и что жизнь там тоже не сахар.
Почему в пандемию в европейских домах престарелых люди умирали, как мухи, а в России нет? Принято считать, что в домах престарелых доживают свой век лишь самые несчастные старики, о которых больше некому позаботиться, и что жизнь там тоже не сахар.
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