Блок и негатив: Украину больше не хотят видеть в Евросоюзе

Словакия считает преждевременным начало переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз, заявил «Известиям» председатель Комиссии по внешним отношениям парламента стран, член правящей партии SMER Мариан Кэри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии